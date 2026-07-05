Exseremi que se hizo pasar por carabinero explicó por qué usó el uniforme policial: “Solo quise ayudar” / Agencia Uno

Matías Letelier, exseremi e imputado por hacerse pasar por carabinero, entregó su versión de los hechos luego de recuperar la libertad tras pagar una caución de $2 millones fijada por el tribunal.

A la salida de la audiencia, ofreció disculpas públicas a Carabineros y afirmó que nunca tuvo la intención de perjudicar a la institución, a la que dijo respetar profundamente.

“Yo me extralimité en cuanto a la institución. Yo le tengo un respeto tremendo. Llevo 15 años atendiendo funcionarios de Carabineros”, señaló.

Según explicó, el episodio ocurrió mientras participaba en una reunión social y vestía un uniforme similar al policial. En ese contexto, aseguró que un funcionario municipal le pidió ayuda para ordenar el tránsito debido a una congestión provocada por una retroexcavadora que no podía continuar su recorrido.

“Había mucho tráfico. El funcionario municipal se acercó porque vio que el uniforme era similar y me pidió colaboración. Pensé en ayudar porque estaba la embarrada con el tránsito”, relató.

Letelier sostuvo que su decisión buscaba únicamente colaborar y que jamás pretendió ejercer funciones policiales de manera indebida. “Solo quise ayudar. Desafortunadamente, se prestó para una mala interpretación”, agregó.

Pese a su versión, la Fiscalía lo formalizó por los delitos de usurpación de funciones públicas, uso de uniforme policial, receptación de placa patente y porte de arma de fuego adaptable.

En un primer momento, el tribunal decretó la prisión preventiva del imputado. Sin embargo, la magistrada autorizó sustituir esa medida cautelar por el pago de una fianza de $2 millones, monto que fue consignado, permitiéndole enfrentar la investigación en libertad.