Jürgen Klopp responde a la oferta para dirigir a Alemania tras la salida de Nagelsmann: decisión final

La llegada de Jürgen Klopp a la banca de la selección de Alemania está cada vez más cerca de concretarse. Las negociaciones entre el extécnico del Liverpool y la Federación Alemana de Fútbol avanzaron a pasos agigantados durante las últimas horas y solo restan detalles finales para sellar el acuerdo.

Así lo informó el reconocido periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano, quien afirmó que el técnico de 59 años aceptó la oferta para dirigir al equipo tetracampeón del mundo a menos de una semana de la salida de Julian Nagelsmann.

“Klopp ha aceptado el cargo, los detalles del contrato a largo plazo, el proyecto y su salida del RB United aún están en discusión, pero será el nuevo seleccionador”, detalló el comunicador.

Jürgen Klopp era el principal candidato de la Federación Alemana de Fútbol para reemplazar a Nagelsmann, quien dejó el cargo tras la eliminación de los germanos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al perder en la tanda de penales contra Paraguay.

De momento, el principal obstáculo que impide su oficialización es el contrato vigente que tiene el estratega con Red Bull, donde ocupa el cargo de director global de fútbol y cuyo contrato se extiende hasta finales de 2029.

El diario Bild informó que la empresa exigiría una indemnización multimillonaria para poder rescindir su contrato. De todas formas, Red Bull ya evalúa posibles alternativas y tendría en carpeta a Oliver Glasner, actualmente en Nottingham Forest, para asumir el cargo en caso de concretarse la salida de Klopp.