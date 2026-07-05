Escándalo en el Mundial: FIFA borra la roja a figura de Estados Unidos tras supuesta presión de la Casa Blanca

La FIFA quedó en el centro de la polémica en las últimas horas tras tomar una controvertida decisión en la previa del duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026, a disputarse este lunes en Seattle.

El ente rector del fútbol mundial determinó dejar sin efecto la suspensión de un partido impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien había sido expulsado con tarjeta roja en el triunfo sobre Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final. De esta manera, el atacante quedó habilitado para enfrentar al elenco belga.

La resolución sorprendió porque, apenas terminado el partido disputado el miércoles pasado en San Francisco, distintos funcionarios de la FIFA habían asegurado a los medios que una selección no puede apelar ni la tarjeta roja directa ni la suspensión automática que la acompaña durante la Copa del Mundo.

Sin embargo, el organismo terminó recurriendo a otra herramienta prevista en su propio Código Disciplinario. En el comunicado oficial, la FIFA informó que Balogun fue sancionado con un partido de suspensión por infringir los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario, pero inmediatamente aclaró que la aplicación de esa sanción quedará suspendida durante un período de prueba de un año.

La medida se basa en el artículo 27 del mismo reglamento y funciona, en los hechos, como una condena en suspenso. Así, el delantero podrá jugar normalmente el partido de octavos de final frente a Bélgica. Solo si durante los próximos doce meses vuelve a cometer una infracción de características similares, esa suspensión de un encuentro se hará efectiva.

La celebración de Donald Trump

El caso, además, sumó un ingrediente político, ya que el periodista Ben Jacobs aseguró que la Casa Blanca habría realizado una llamada directa a FIFA para pedirle a Gianni Infantino que revisara la tarjeta roja que recibió el atacante norteamericano.

De acuerdo a la información del comunicador, FIFA fue consultada por esta situación y apuntó a los antecedentes revisados por su comité independiente, mientras fuentes del organismo insistieron en que la influencia de la Casa Blanca no pudo afectar la decisión final.

De todos modos, la resolución fue celebrada por Donald Trump, quien publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social: “Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió el presidente de Estados Unidos, en una reacción que aumentó el ruido en torno a la decisión de la FIFA.