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VIDEOS. Golpe azul en Valparaíso: la U vence a Wanderers y recupera el liderato de su grupo en la Copa Chile

Con goles de Maximiliano Guerrero y Javier Altamirano, el equipo de Fernando Gago consiguió una ajustada victoria por la quinta fecha del Grupo D.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

Universidad de Chile logró un triunfo clave en su visita a Santiago Wanderers. El equipo de Fernando Gago se impuso por 3-2 en el Estadio Elías Figueroa, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026, y recuperó el liderato de la zona.

La apertura del marcador llegó rápidamente por medio de Maximiliano Guerrero. A los 12′, el extremo de los azules aprovechó una serie de rebotes dentro del área y empujó la pelota debajo del arco para romper el cero en Valparaíso.

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Pese a la desventaja, Wanderers no bajó los brazos y encontró el empate cerca de la media hora de juego gracias a Marcos Camarda, quien apareció en el primer palo tras un tiro de esquina y definió con un gran cabezazo para anotar el 1-1 a los 29′.

El partido era parejo y parecía irse igualado al descanso, pero la U volvió a golpear en los descuentos del primer tiempo. En un rápido contragolpe, Guerrero ganó en velocidad y picó el balón ante la salida del portero Felipe Terrazas para firmar su doblete y el 2-1.

Con más efectividad que buen juego, la visita se encargó de sentenciar el encuentro en el complemento. A los 54′, Ignacio Vásquez habilitó a Javier Altamirano dentro del área y el ex Huachipato definió con un potente remate para poner 3-1. El descuento del local fue obra de Camarda a los 72′, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este resultado, Universidad de Chile escaló al primer lugar del Grupo D con 10 puntos y encaminó su clasificación a los octavos de final, desplazando al segundo puesto a Unión La Calera, que suma 8.

Más atrás se ubica Unión San Felipe con 7 unidades y aún con opciones de clasificar a la siguiente ronda, mientras que Santiago Wanderers cierra la tabla con 3 puntos y ya se encuentra eliminado.

En la última jornada de la fase grupal de la Copa Chile, la U visitará al “Uní Uní” en Quillota, mientras que los “Cementeros” enfrentarán al “Decano” en Valparaíso. Ambos partidos se jugarán en simultáneo el miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas.

Revisa los goles del triunfo de la U ante Santiago Wanderers

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