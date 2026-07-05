Universidad de Chile logró un triunfo clave en su visita a Santiago Wanderers. El equipo de Fernando Gago se impuso por 3-2 en el Estadio Elías Figueroa, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026, y recuperó el liderato de la zona.

La apertura del marcador llegó rápidamente por medio de Maximiliano Guerrero. A los 12′, el extremo de los azules aprovechó una serie de rebotes dentro del área y empujó la pelota debajo del arco para romper el cero en Valparaíso.

Pese a la desventaja, Wanderers no bajó los brazos y encontró el empate cerca de la media hora de juego gracias a Marcos Camarda, quien apareció en el primer palo tras un tiro de esquina y definió con un gran cabezazo para anotar el 1-1 a los 29′.

El partido era parejo y parecía irse igualado al descanso, pero la U volvió a golpear en los descuentos del primer tiempo. En un rápido contragolpe, Guerrero ganó en velocidad y picó el balón ante la salida del portero Felipe Terrazas para firmar su doblete y el 2-1.

Con más efectividad que buen juego, la visita se encargó de sentenciar el encuentro en el complemento. A los 54′, Ignacio Vásquez habilitó a Javier Altamirano dentro del área y el ex Huachipato definió con un potente remate para poner 3-1. El descuento del local fue obra de Camarda a los 72′, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este resultado, Universidad de Chile escaló al primer lugar del Grupo D con 10 puntos y encaminó su clasificación a los octavos de final, desplazando al segundo puesto a Unión La Calera, que suma 8.

Más atrás se ubica Unión San Felipe con 7 unidades y aún con opciones de clasificar a la siguiente ronda, mientras que Santiago Wanderers cierra la tabla con 3 puntos y ya se encuentra eliminado.

En la última jornada de la fase grupal de la Copa Chile, la U visitará al “Uní Uní” en Quillota, mientras que los “Cementeros” enfrentarán al “Decano” en Valparaíso. Ambos partidos se jugarán en simultáneo el miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas.

Revisa los goles del triunfo de la U ante Santiago Wanderers

🥳💙🤘 ¡Los Azules celebran en Valparaíso!



En su regreso a las canchas, Maxi Guerrero aprovechó la pelota que no logró rechazar el golero del Decano y abrió la cuenta a favor de #LaU en este #MatchdayDomingo.



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🔥💚⚽ ¡El Decano vuelve a meterse en partido!



Tras un exquisito centro, Marcos Camarda se elevó por los aires y conectó este tremendo cabezazo que abatió la portería de #LaU y deja todo igualado en este #MatchdayDomingo.



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💙🤘🦉 Un lindo sombrerito que pone en ventaja a los Azules



En la última jugada del primer tiempo, Maxi Guerrero se hace un doblete en este #MatchdayDomingo gracias a este sutil toque en la entrada del área, que nació de un contragolpe de #LaU.



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