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Alemania saca del retiro a un DT para reemplazar a Nagelsmann

La Federación Alemana de Fútbol anunció que iniciará negociaciones con Jürgen Klopp.

Carlos Madariaga

Alemania saca del retiro a un DT para reemplazar a Nagelsmann

Alemania saca del retiro a un DT para reemplazar a Nagelsmann / Jean Catuffe

En Alemania está desatada una verdadera crisis luego de la eliminación de su selección en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a manos de Paraguay.

Al respecto, el foco ha estado puesto en torno a la continuidad en la banca de su técnico, Julián Nagelsmann.

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Aunque el DT aspiraba a seguir en el cargo, lo cierto es que la Federación Alemana de Fútbol rescindirá su contrato.

Según lo informado por medios como Bild y Talk Sport, la prioridad para comandar a la “Mannschaft” es un entrenador que estaba retirado: Jürgen Klopp, quien incluso estaba en Estados Unidos comentando el Mundial 2026 para la TV germana.

Esta postura fue oficializada hoy viernes desde la misma Federación de Fútbol de Alemana. “Buscaremos ahora conversaciones con Jürgen Klopp, quien ya ha indicado su disposición general para asumir el cargo”, remarcaron en un comunicado.

El multicampeón con Liverpool tiene actualmente un rol como director global de fútbol de Red Bull, pero su contrato contempla una cláusula de salida ante un posible interés de Alemania.

Así las cosas, las negociaciones están abiertas para que Klopp salga del retiro y pueda dirigir por primera vez a una selección.

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