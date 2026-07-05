;

Real Madrid vuelve a sacudir el mercado y suma otro fichaje mundialista: anuncio oficial

El cuadro merengue oficializó la llegada del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / ANP

Real Madrid sigue sumando refuerzos en pleno desarrollo del Mundial 2026. Ahora, el cuadro merengue oficializó el fichaje del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries, procedente del Inter de Milán.

“El Real Madrid y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Denzel Dumfries, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030″, anunció el club español.

Revisa también:

ADN

Si bien el elenco dirigido por José Mourinho no detalló el coste de la operación por el jugador de 30 años, algunos medios españoles han cifrado la operación en 20 millones de euros.

Dumfries viene de disputar la Copa del Mundo con Países Bajos hasta su reciente eliminación en dieciseisavos de final contra Marruecos. En Madrid, el neerlandés luchará por el puesto de titular con el inglés Trent Alexander-Arnold.

El lateral derecho llegó al Inter de Milán en 2021 desde el PSV Eindhoven y, durante su etapa en el club italiano, logró conquistar dos títulos de Serie A, además de alcanzar en dos ocasiones la final de la Champions League.

Con esto, el Real Madrid cerró a su cuarto refuerzo para la próxima temporada, sumándose al lateral español Marc Cucurella, procedente del Chelsea; el volante portugués Bernardo Silva, ex Manchester City; y el central francés Ibrahima Konaté, que llegó desde Liverpool.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad