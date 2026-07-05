Real Madrid vuelve a sacudir el mercado y suma otro fichaje mundialista: anuncio oficial

Real Madrid sigue sumando refuerzos en pleno desarrollo del Mundial 2026. Ahora, el cuadro merengue oficializó el fichaje del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries, procedente del Inter de Milán.

“El Real Madrid y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Denzel Dumfries, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030″, anunció el club español.

Si bien el elenco dirigido por José Mourinho no detalló el coste de la operación por el jugador de 30 años, algunos medios españoles han cifrado la operación en 20 millones de euros.

Dumfries viene de disputar la Copa del Mundo con Países Bajos hasta su reciente eliminación en dieciseisavos de final contra Marruecos. En Madrid, el neerlandés luchará por el puesto de titular con el inglés Trent Alexander-Arnold.

El lateral derecho llegó al Inter de Milán en 2021 desde el PSV Eindhoven y, durante su etapa en el club italiano, logró conquistar dos títulos de Serie A, además de alcanzar en dos ocasiones la final de la Champions League.

Con esto, el Real Madrid cerró a su cuarto refuerzo para la próxima temporada, sumándose al lateral español Marc Cucurella, procedente del Chelsea; el volante portugués Bernardo Silva, ex Manchester City; y el central francés Ibrahima Konaté, que llegó desde Liverpool.