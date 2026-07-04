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Exseremi queda en prisión preventiva tras hacerse pasar como funcionario de Carabineros

Matías Letelier permanecerá privado de libertad mientras avanza la investigación, salvo que pague la caución fijada por el tribunal.

Javiera Rivera

Fiscalización autos

Fiscalización autos / KARIN POZOAGENCIAUNO

Este sábado, el Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva de Matías Letelier el odontólogo que fue designado como seremi de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El imputado fue detenido luego de ser sorprendido realizando controles vehiculares en La Serena, vistiendo un uniforme de Carabineros pese a no pertenecer a la institución.

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En la audiencia de este sábado, la Fiscalía le imputó los delitos de usurpación de funciones policiales, porte de arma de fuego adaptable, uso de uniforme policial y receptación de placa patente.

Si bien el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó su ingreso a prisión preventiva, también fijó una caución de $2 millones. En caso de pagar ese monto, Letelier podrá quedar en libertad mientras se desarrolla la investigación.

El fiscal Juan Pablo Aguilera explicó que la prisión preventiva fue solicitada debido al peligro de fuga y a la gravedad de los delitos imputados, argumentos que finalmente fueron acogidos por el tribunal.

Asimismo, se estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

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