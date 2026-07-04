Confirman lluvia en Santiago: dan a conocer el día, a qué hora y nuevo fenómeno que afectará a la Región Metropolitana
Pronósticos del tiempo ya estiman la cantidad de milímetros que caerían en la capital durante los próximos días. Revisa acá todos los detalles.
Tras varios días de intensas heladas, donde el termómetro en algunas zonas de Santiago marcó cerca de los 2 °C, las lluvias finalmente llegarán a la Región Metropolitana.
De acuerdo con el pronóstico de Meteored, las precipitaciones caerán sobre la capital durante la noche de este sábado y la mañana del domingo, pero vendrán acompañadas de un nuevo fenómeno que también afectará a Santiago.
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Según la estimación, en el centro de Santiago caerán entre 2 y 7 milímetros de lluvia, mientras que en las comunas del poniente de la Región Metropolitana los registros podrían alcanzar hasta 15 mm, con precipitaciones de mayor intensidad y persistencia.
Tras las lluvias, Meteored advirtió que se mantendrá un ambiente frío e inestable durante el resto del fin de semana.
Sin embargo, a partir del lunes 6 y martes 7 de julio, las temperaturas subirán rápidamente, alcanzando máximas de hasta 20 °C. Estos valores estarán por sobre lo normal para esta época del año.
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