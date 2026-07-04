Confirman lluvia en Santiago: dan a conocer el día, a qué hora y nuevo fenómeno que afectará a la Región Metropolitana / VICTOR HUENANTE GALAZ

Tras varios días de intensas heladas, donde el termómetro en algunas zonas de Santiago marcó cerca de los 2 °C, las lluvias finalmente llegarán a la Región Metropolitana.

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, las precipitaciones caerán sobre la capital durante la noche de este sábado y la mañana del domingo, pero vendrán acompañadas de un nuevo fenómeno que también afectará a Santiago.

Según la estimación, en el centro de Santiago caerán entre 2 y 7 milímetros de lluvia, mientras que en las comunas del poniente de la Región Metropolitana los registros podrían alcanzar hasta 15 mm, con precipitaciones de mayor intensidad y persistencia.

Tras las lluvias, Meteored advirtió que se mantendrá un ambiente frío e inestable durante el resto del fin de semana.

Sin embargo, a partir del lunes 6 y martes 7 de julio, las temperaturas subirán rápidamente, alcanzando máximas de hasta 20 °C. Estos valores estarán por sobre lo normal para esta época del año.