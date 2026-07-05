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Encuesta Criteria: Gobierno del Presidente José Antonio Kast alcanza el 53% de desaprobación

El sondeo de julio muestra un deterioro en la evaluación ciudadana, con la seguridad liderando las preocupaciones del país.

Nelson Quiroz

Encuesta Criteria: Gobierno del Presidente José Antonio Kast alcanza el 53% de desaprobación

Encuesta Criteria: Gobierno del Presidente José Antonio Kast alcanza el 53% de desaprobación / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Una nueva entrega de la encuesta Criteria de este domingo 5 de julio muestra un leve deterioro en la evaluación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Según el sondeo, la aprobación se sitúa en 35%, lo que representa una caída de 4 puntos porcentuales, mientras que la desaprobación sube a 53%, alcanzando su nivel más alto en las últimas cuatro semanas.

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El estudio también releva cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía. La seguridad continúa encabezando la lista con un 31%, seguida por la generación de empleos y mejores salarios (16%) y la reactivación económica (13%), manteniendo una tendencia estable respecto de mediciones anteriores.

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En materia económica, la percepción ciudadana se mantiene mayoritariamente negativa. Un 54% considera que la gestión del Gobierno en economía ha sido peor o mucho peor de lo esperado, mientras que en el ámbito del empleo la cifra alcanza el 56%. Además, la encuesta refleja un escenario de pesimismo respecto del futuro económico del país.

Otro punto abordado es la evaluación del proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. El respaldo a la iniciativa disminuyó levemente, con un 38% de los encuestados que cree que tendrá efectos positivos. Sin embargo, persiste la percepción de que la medida beneficiaría principalmente a los sectores de mayores ingresos, lo que alcanza un 48% de las menciones.

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