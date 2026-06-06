Gobierno de José Antonio Kast solicita la renuncia a Manahi Pakarati como embajadora en Nueva Zelanda

Un importante reajuste en las filas del servicio exterior chileno se concretó en el transcurso de las últimas horas. Fuentes de 24 Horas confirmaron la salida definitiva de Manahi Pakarati de la delegación diplomática del país, luego de que el Gobierno de Chile le solicitara formalmente la renuncia a su cargo. La profesional de carrera se desempeñaba en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Chile en Nueva Zelanda desde el año 2024.

La situación administrativa y política de la embajadora se había tornado sumamente compleja en la capital neozelandesa, arrastrando flancos abiertos desde principios de año, periodo en que aún se encontraba plenamente vigente la administración del expresidente Gabriel Boric. El origen del quiebre institucional se desató luego de que la autoridad hiciera una alusión pública en defensa de la “libre autodeterminación para la nación Rapa Nui”, un postulado que contradice la doctrina tradicional del Estado chileno y que despertó una profunda indignación y severos reparos en los círculos diplomáticos y de la Cancillería en Santiago.

La Moneda le pone fin a meses de controversia

A pesar de la alta tensión generada en los pasillos de las Relaciones Exteriores y de las insistentes peticiones de remoción emanadas por sectores de la oposición de la época, la Pakarati logró mantener intacto su rango de embajadora de la República durante los meses siguientes de la transición política, continuando con la representación de las misiones comerciales y diplomáticas en Oceanía.

Sin embargo, el cambio de mando y el endurecimiento en los lineamientos soberanos de la política internacional del país terminaron por clausurar su gestión en el extranjero. La administración del Presidente José Antonio Kast determinó poner fin a su designación, solicitándole formalmente la renuncia a la embajada mediante una carta oficial fechada el pasado miércoles 3 de junio.

El cese de funciones en Wellington se oficializó de manera institucional este sábado, abriendo el debate sobre el recambio de piezas en las embajadas estratégicas del Asia-Pacífico por parte del nuevo gabinete de centroderecha, el cual busca alinear los discursos de sus representantes con el marco constitucional y de seguridad nacional vigente.