La selección de Cabo Verde tuvo un emotivo regreso a su país tras su histórica primera participación en el Mundial 2026, donde logró competir de igual a igual y complicó a la vigente campeona y candidata al título, Argentina.

Luego de ser eliminados en los dieciseisavos de final, el cuerpo técnico y los jugadores de los “Tiburones Azules” retornaron este domingo a la capital, Praia, donde fueron recibidos como verdaderos héroes por parte de cientos de hinchas.

El emotivo momento quedó registrado en un video compartido por la Federación Caboverdiana de Fútbol, que mostró desde el aterrizaje del avión hasta el cálido recibimiento que esperó a los jugadores a las afueras del aeropuerto.

En el registro se observa a cientos de fanáticos ondeando banderas, mientras que el personal del aeropuerto celebró de rodillas el descenso del plantel de Cabo Verde como un reconocimiento a la histórica campaña del equipo.

Con poco más de 500 mil habitantes, el conjunto africano que dirige Bubista llegó al torneo como una de las selecciones de menor ranking, pero terminó convirtiéndose en una de las grandes sorpresas del Mundial.

En su paso por Norteamérica, igualó ante potencias como España y Uruguay, además de Arabia Saudita. Por si fuera poco, llevó a Argentina hasta el tiempo extra en una ajustada derrota por 3-2 en dieciseisavos de final.