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PREVIA. Universidad de Chile visita a Santiago Wanderers por Copa Chile: cuándo juegan, horario y quién transmite por TV y online

Los azules buscan retomar el tranco ganador luego de caer ante Unión La Calera. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Universidad de Chile visita a Santiago Wanderers por Copa Chile: cuándo juegan, horario y quién transmite por TV y online

Universidad de Chile visita a Santiago Wanderers por Copa Chile: cuándo juegan, horario y quién transmite por TV y online / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Universidad de Chile cayó a mediados de semana ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, sufriendo su primera derrota en Copa Chile.

La caída en Ñuñoa dejó más que estrecho el grupo D, con azules y cementeros igualados en la cima de la tabla con 7 unidades, seguidos de Unión San Felipe con 6 puntos y Santiago Wanderers cerrando la zona con 3 puntos.

Con ello, el choque de este domingo en que el cuadro universitario laico visitará a los caturros asoma como decisivo para el futuro de ambos elencos en el torneo, donde los dos primeros equipos avanzan a la siguiente etapa.

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¿Cuándo y a qué hora se juega Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile por la Copa Chile?

El choque se disputará este domingo 5 de julio desde las 12:30 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El partido es válido por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Chile, que también integran Unión La Calera y Santiago Wanderers.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Santiago Wanderers y Universidad de Chile?

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Domingo 5 de julio

12:30 horas | Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile | Estadio Elías Figueroa

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