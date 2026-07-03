Gobierno abre alternativas para conciertos de BTS en Chile tras rechazo técnico del Estadio Nacional

El futuro de los conciertos de BTS en Chile sumó un nuevo giro este viernes, luego del punto de prensa de la ministra del Deporte, Natalia Duco, quien entregó la postura oficial del Gobierno tras la polémica por el uso del Estadio Nacional.

La autoridad explicó que la decisión no responde a una cancelación del evento, sino al rechazo del informe técnico presentado por la productora DG Medios para ocupar el Coliseo Central.

Conciertos de BTS / KIM MIN-HEE Ampliar

Duco detalló que el proceso de evaluación se extendió por cerca de diez meses y concluyó que el proyecto no cumplía con los estándares exigidos para proteger la cancha y la infraestructura del principal recinto deportivo del país.

Entre los principales argumentos, se mencionó la complejidad del escenario 360°, su alto peso estructural, cercano a las 600 toneladas, y el riesgo que implicaría para el sistema de drenaje y el césped híbrido. Además, se advirtió que la recuperación del campo no estaría garantizada en los plazos estimados por la productora.

La ministra también recalcó que no existió una autorización formal previa, por lo que no se trató de una revocación, sino de un proceso aún en evaluación. En esa línea, enfatizó que la venta de entradas fue una “decisión comercial” tomada antes de contar con la aprobación definitiva del recinto.

Las opciones del ministerio

Sin embargo, el punto central del anuncio fue la apertura de dos alternativas para destrabar el conflicto. Por un lado, el Gobierno planteó que la productora podría incorporar una estructura tipo “mecano” que distribuya las cargas y permita proteger la cancha.

Ministra del Deporte, Natalia Duco / Sebastian Olavarria Ampliar

Por otro, en caso de no avanzar esa opción, se ofreció facilitar otros recintos disponibles, como la explanada del Parque Estadio Nacional o el Parque Cerrillos, ambos con fechas ya reservadas.

“Ahora la decisión está en manos de la productora”, fue el mensaje de fondo del Gobierno, que insistió en que el objetivo es permitir la realización del evento sin afectar el calendario deportivo ni el patrimonio del estadio. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo entre los fanáticos, que ya agotaron las entradas para los esperados shows de octubre.

"Nuestro objetivo es uno solo, que los conciertos se realicen, que el deporte y la cultura puedan convivir en el parque Estadio Nacional, que las personas puedan disfrutar, y que aquello ocurra respetando las reglas que resguardan el patrimonio de todos los chilenos“, cerró la titular del Deporte.