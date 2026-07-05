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VIDEO. Polémica por ayuda humanitaria en Venezuela: alcalde de Panamá rastrea apoyos tras terremotos y genera controversia

Mayer Mizrachi envió 40 toneladas de insumos tras el terremoto e incorporó rastreadores para verificar su entrega en zonas afectadas.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES - CAPTURA

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El gesto del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, de rastrear con dispositivos bluetooth el envío de ayuda humanitaria hacia Venezuela abrió una controversia en medio de la compleja emergencia que vive el país tras el doble terremoto que dejó miles de víctimas y una crisis humanitaria aún en desarrollo.

La autoridad local panameña confirmó que alrededor de 40 toneladas de insumos fueron enviadas en dos vuelos hacia zonas afectadas, principalmente La Guaira y Caracas, y que decidió incorporar rastreadores en los cargamentos para verificar su llegada efectiva.

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Lo mínimo que yo podía hacer era garantizar a todos ustedes, con un poquito de tecnología, que efectivamente sus donaciones han llegado a Venezuela”, afirmó en registros difundidos en redes sociales.

El sistema permitió visualizar la ubicación de parte de la carga en puntos del aeropuerto de Maiquetía y otras zonas de La Guaira, lo que el alcalde presentó como una señal de transparencia frente al esfuerzo ciudadano detrás de la campaña solidaria.

Sin embargo, posteriormente surgieron nuevas interrogantes luego de que uno de los dispositivos fuera localizado en Maturín, estado Monagas, a cientos de kilómetros del epicentro de la emergencia, según reportes difundidos por el propio Mizrachi en nuevas publicaciones.

El episodio ha sido interpretado por algunos como una potente denuncia sobre la trazabilidad y eventual redistribución de la ayuda en terreno, en un contexto donde organismos internacionales han advertido sobre la magnitud de la catástrofe, que ya deja más de 2.900 fallecidos y decenas de miles de damnificados.

Mientras tanto, en La Guaira, continúan las labores de rescate en medio de testimonios de familias que aún se aferran a la posibilidad de encontrar sobrevivientes bajo los escombros, lo que mantiene la tensión humanitaria en el centro de la crisis.

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