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VIDEOS. “Somos un plantel preparado”: Los Cóndores debutan con un triunfo en la Nations Cup de rugby

El quince nacional administró la ventaja para imponerse ante Rumania en el Estadio Nacional.

Carlos Madariaga

Hans Hott

Clemente Saavedra y el triunfo sobre Rumania

Clemente Saavedra y el triunfo sobre Rumania

02:09

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Los Cóndores, la selección chilena de rugby, comenzó con el pie derecho su participación en un inédito torneo, la Nations Cup.

En el primero de tres cruces en suelo nacional, el quince dirigido por Pablo Lemoine recibió a Rumania en el Estadio Nacional, donde llegaron 15.972 espectadores.

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El cuadro europeo brindó dura batalla, pese a que Chile comenzó en ventaja gracias a un try de Lucas Berti, pero alcanzaron a reaccionar hasta quedar 10-14 arriba.

Sin embargo, los Cóndores fuero batallando hasta remontar con tries de Javier Carrasco y Raimundo Martínez, permitiéndole a los nacionales irse al descanso arriba 27-17.

Rumania siguió batallando en el segundo lapso, pero los Cóndores fueron construyendo la ventaja hasta evitar riesgos de remontada.

Diego Escobar, con tres tries, fue la figura en el tiempo complementario, donde Chile terminó abrochando el 48-31 a su favor.

Ví al equipo preparado, era otro Rumania. Veo un equipo más sólido, con mucho más plantel y los que entramos cumplimos el mismo rol de los que reemplazamos. Somos un plantel preparado”, recalcó, tras el partido, Clemente Saavedra.

“Tenemos una mejor capacidad física, de tomar decisiones bajo presión. Hemos ganado los últimos dos partidos contra ellos, remontamos un marcador además”, dijo el segunda línea de Los Cóndores, anticipando el siguiente cruce por la Nations Cup, el sábado 11, ante Hong Kong China en el Sausalito de Viña del Mar.

“Me deja tranquilo que ganamos y manejamos el tiempo del partido. No sé si preocupado, pero tenemos que seguir trabajando el scrum, pensando en el buen trabajo que hizo Hong Kong contra Samoa”, concluyó Clemente Saavedra.

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