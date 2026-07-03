Universidad Católica recibe este sábado a Deportes Copiapó en el Claro Arena, en el duelo correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

El equipo de Daniel Garnero ya aseguró su clasificación a los octavos de final del certamen y busca extender su campaña perfecta en el Grupo B, donde marcha como líder absoluto con 12 puntos.

Copiapó, en tanto, acumula solo 4 unidades y necesita ganar para mantener sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. El cuadro nortino llega golpeado tras caer en la fecha anterior frente a Everton, elenco que también registra 4 puntos en la zona.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica vs. Deportes Copiapó por la Copa Chile?

Universidad Católica y Deportes Copiapó juegan este sábado 4 de julio a las 20:30 horas en el estadio Claro Arena. El partido es válido por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Chile, que también integran Everton y San Luis.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad Católica y Deportes Copiapó?

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Sábado 3 de julio