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Los Cóndores debutan en el Nacional por la Nations Cup de rugby: contra quienes juegan y quién transmite por TV

El quince nacional debutará en casa en el inédito torneo organizado por World Rugby.

Carlos Madariaga

Los Cóndores debutan en el Nacional por la Nations Cup de rugby: contra quienes juegan y quién transmite por TV

Los Cóndores debutan en el Nacional por la Nations Cup de rugby: contra quienes juegan y quién transmite por TV / MANUEL LEMA OLGUIN/ UNO NOTICIAS

Los Cóndores, la selección chilena de rugby, comenzará este fin de semana un nuevo desafío en su ascendente carrera luego de haberse clasificado a su segundo Mundial consecutivo, en 2027.

Esto pues el elenco nacional debutará en la Nations Cup, elenco organizado por World Rugby para aprovechar las ventanas de competencia y fomentar cruces continentales.

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En este caso, Chile tendrá la chance de jugar en julio tres partidos, para lo cual tendrá tres sedes distintas.

El primer encuentro de los Cóndores será este sábado 4 de julio, a las 18:00 horas, cuando enfrenten en el Estadio Nacional ante Rumania.

Este juego por el debut de la Nations Cup de rugby, con Chile midiéndose contra los europeos, se podrá seguir en las señales de ESPN y Disney+.

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