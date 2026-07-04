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Gobierno prepara una histórica reestructuración: podría haber un supraministro en el gabinete

La propuesta forma parte del plan de modernización del Estado y será presentada durante el segundo semestre.

Javiera Rivera

Gobierno de José Antonio Kast evalúa fusionar ministerios y crear un “supraministerio” político en La Moneda

Gobierno de José Antonio Kast evalúa fusionar ministerios y crear un “supraministerio” político en La Moneda / VICTOR HUENANTE

El gobierno del Presidente José Antonio Kast avanza en su plan para reorganizar el Estado y reducir el número de ministerios.

Aunque el primer paso será presentar un proyecto para fusionar el Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno (Segegob), en La Moneda también se analiza una reforma más amplia que agrupe todas las carteras políticas bajo una sola estructura.

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La iniciativa fue anunciada por el Mandatario durante su primera Cuenta Pública y actualmente es liderada por el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien confirmó a La Tercera que el proyecto de ley será ingresado durante el segundo semestre.

Según explicó el secretario de Estado, el objetivo es que exista una sola coordinación política, programática y comunicacional bajo el Ministerio del Interior. Paralelamente, el Ejecutivo convocará una comisión técnica de expertos que evaluará la viabilidad de futuras fusiones.

Entre las alternativas que están sobre la mesa figura incorporar también la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), dando origen a un único ministerio encargado de la coordinación política del gobierno.

Además, el Ejecutivo analiza otras posibles fusiones, como las de Economía, Minería y Energía; Obras Públicas con Transportes; y Bienes Nacionales con Vivienda, además de revisar el funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública.

La propuesta definitiva dependerá de las recomendaciones que entregue la comisión de expertos, cuyos integrantes serán convocados por el Presidente en los próximos días.

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