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Un club chileno buscará hacer historia en Europa en un reconocido campeonato internacional

El Club Ovalle Balonmano es el único representante nacional en participar en el EuroFest 2026 que se disputa en Eslovenia.

Nicolás Lara Córdova

Un club chileno buscará hacer historia en Europa en un reconocido campeonato internacional

El balonmano chileno buscará hacer historia en uno de los torneos formativos más prestigiosos del mundo. El Club Ovalle Balonmano es el único representante nacional que compite en el EuroFest 2026, certamen que se disputa en Eslovenia.

Considerado uno de los festivales internacionales de balonmano juvenil más importantes del planeta, el evento reúne en esta edición a más de 240 equipos provenientes de distintos países.

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La delegación chilena está integrada por 65 deportistas de las categorías infantil, cadete y juvenil, tanto en damas como en varones, quienes participan en el campeonato que comenzó este viernes 3 de julio y se extenderá hasta el miércoles 8 del mismo mes.

“En Chile es difícil dimensionar lo que implica movilizar a más de 100 personas entre deportistas, entrenadores y familias para competir en Europa a través de un deporte que no es de los más populares de nuestro país”, comentó el exseleccionado nacional y actual entrenador del Club Ovalle Balonmano, Felipe Maurín.

Que hoy una delegación chilena participe por primera vez en un evento de esta magnitud es un logro que merece ser reconocido”, concluyó.

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