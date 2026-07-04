Con motivo de los 250 años de Estados Unidos: canciller de Chile asiste a histórica conmemoración a bordo del buque escuela Esmeralda
La “Dama blanca” participó de la Sail 250, un desfile náutico que se realizó en Nueva York en el marco de la celebración de los 250 años de Estados Unidos.
Este sábado 4 de julio, Estados Unidos celebró los 250 años de su independencia y, en medio de las conmemoraciones, el buque escuela Esmeralda participó en la denominada Sail 250, donde desfiló junto a decenas de veleros provenientes de distintos países.
A bordo de la Esmeralda se encontraban el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros; el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera; y el embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas.
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El desfile náutico de la Sail 250 se realizó por el río Hudson, en Nueva York, y reunió a embarcaciones de Alemania, Francia, Italia, India, España, Países Bajos, Portugal y varios países de América Latina. Los veleros recorrieron 25 kilómetros acompañados por miles de personas que disfrutaron del espectáculo desde las orillas.
“Estar en el buque escuela Esmeralda en Nueva York, junto a más de 50 veleros de todo el mundo participando en esta conmemoración, es realmente emocionante y muy significativo. Es una muestra más de la sólida relación que tenemos con Estados Unidos”, destacó el canciller.
La dotación chilena rindió honores a las autoridades estadounidenses y a los invitados internacionales, en una ceremonia que culminó con un desfile aéreo y un espectáculo pirotécnico.
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