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Team Para Chile gana su primer oro en los Juegos Parasudamericanos 2026

Matías Mansilla, junto a su guía Elías Tello, ganaron en el gran fondo del paraciclismo.

Carlos Madariaga

Team Para Chile gana su primer oro en los Juegos Parasudamericanos 2026

Team Para Chile gana su primer oro en los Juegos Parasudamericanos 2026 / JACOB

El Team Para Chile comenzó con todo la disputa de los Juegos Parasudamericanos 2026 en Valledupar, con foco en la actividad del para ciclismo.

La disciplina había sumado ya cuatro bronces en las dos primeras jornadas, pero faltaba un rendimiento aún mejor en Colombia.

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Esto se concretó hoy sábado con el gran nivel de Matías Mansilla, que acompañado de Elías Tello se coronó con el oro en los 58 kilómetros del gran fondo, distancia que completaron en 1 hora, 23 minutos y 10 segundos, superando en el embalaje final a Brasil y Colombia.

“Estoy muy contento. Este oro me hizo recordar cuando armaba bicicletas con mi hermano y ahora estoy aquí con un oro en una megavento. Esto es premio del trabajo. Muy agradecido de todo el trabajo de mi guía y el equipo del Team Para Chile”, comentó Mansilla al obtener la primera presea dorada de la delegación.

A ello se sumaron otro bronce que obtuvo la dupla de Nicole Baeza y Renata Urrutia en el gran fondo femenino, permitiéndole al plantel nacional ya sumar seis preseas en los Juegos Parasudamericanos 2026, con un oro y cinco terceros lugares.

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