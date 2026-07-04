“Quiero hacer carrera...”: Felipe Loyola y su futuro ante sondeos para un regreso a Argentina / Soccrates Images

Este sábado, en el Bicentenario de La Florida, se disputan las finales del Fútbol Formativo, donde Colo Colo se impuso con sendas goleadas en las definiciones de la sub 15 y sub 18 a la U de Chile.

Quien fue testigo de aquellos triunfos del “Cacique” es uno que, si bien se formó en sus divisiones menores, debió salir del club para encontrar su proyección deportiva.

Se trata de Felipe Loyola, quien estuvo entre los 8 y 19 años en el club, pero su salida a Huachipato le permitió dar el salto que lo tuvo como jugador destacado en Independiente y hoy como parte del descendido Pisa de Italia.

“Estar acá siempre trae recuerdos, uno fue parte de eso. Vine a mirar el fútbol con nostalgia, a mucha gente que sigue siendo parte del staff de Colo Colo cuando fui niño y aproveché también de saludar a los niños que están peleando por un titulo”, recordó el volante de 25 años.

“Quiero entregar ese mensaje, nadie me ha regalado nada. Me ha costado trabajo, esfuerzo, sacrificio. Ese mensaje de motivación es importante, que cualquiera puede conseguirlo con trabajo y creyendo en uno mismo”, dijo Felipe Loyola, que abordó los rumores que hablaban de su posible retorno a Argentina ante el interés de Boca Juniors.

“Tengo mi cabeza en el objetivo en Europa, quiero hacer carrera allá. Me falta mucho por mejorar y quiero llegar a los mejores equipos del mundo. Entreno para eso. Después se verá si vuelvo a Chile”, recalcó el ex Independiente, valorando la trascendencia que tiene el fútbol trasandino para la evolución de jugadores chilenos.

“El paso allí te potencia, le sirve al jugador, agarra madurez al salir del país, te hace mejorar. Es un buen paso salir de Chile. Hay que ser realista y darse cuenta que nos falta mucho por mejorar como estructura y como liga, mientras se pueda dar el salto va a ser beneficioso”, cerró Felipe Loyola.