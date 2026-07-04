Los lugares donde habrá cambiatones de láminas del Mundial 2026 en Chile este domingo 5 de julio
En ADN.CL te contamos de todos los lugares en los cuales los fanáticos y coleccionistas se reunirán para intercambiar figuras.
Aunque el Mundial 2026 entró en etapa decisiva, el entusiasmo en Chile no cesa en torno a la colección del álbum de la Copa del Mundo.
Es así como a lo largo del país se han ido armando nuevas cambiatones para que los fanáticos puedan congregarse en pos de encontrar las láminas que les faltan.
Este fin de semana se mantienen instancias para que los coleccionistas se reúnan y acá en ADN.CL te contamos de los lugares principales para este domingo 5 de julio.
Revisa también:
Región Metropolitana
Plaza Canelo, Mall Apumanque | 11:00 a 20:00 hrs
Bazar Pymes and the City, Condell 1328, Barrio Italia | 12:30 a 19:00 hrs
Consistorial 5791, Peñalolen | 13:00 a 15:00 hrs
Feria Infantil y Juvenil de Ñuñoa | Desde las 16:00 horas
Región de O’Higgins
Primera Compañia de Bomberos de Peralillo | Desde las 15:00 horas.
Región de Valparaíso
Mall Paseo Quilpué, 4° piso, en el Patio de Comidas | 13:00 a 15:00 hrs
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