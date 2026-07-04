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Los lugares donde habrá cambiatones de láminas del Mundial 2026 en Chile este domingo 5 de julio

En ADN.CL te contamos de todos los lugares en los cuales los fanáticos y coleccionistas se reunirán para intercambiar figuras.

Carlos Madariaga

Andrés Fernández

Los lugares donde habrá cambiatones de láminas del Mundial 2026 en Chile este domingo 5 de julio

Los lugares donde habrá cambiatones de láminas del Mundial 2026 en Chile este domingo 5 de julio / Pablo Ovalle Isasmendi

Aunque el Mundial 2026 entró en etapa decisiva, el entusiasmo en Chile no cesa en torno a la colección del álbum de la Copa del Mundo.

Es así como a lo largo del país se han ido armando nuevas cambiatones para que los fanáticos puedan congregarse en pos de encontrar las láminas que les faltan.

Este fin de semana se mantienen instancias para que los coleccionistas se reúnan y acá en ADN.CL te contamos de los lugares principales para este domingo 5 de julio.

Revisa también:

ADN

Región Metropolitana

Plaza Canelo, Mall Apumanque | 11:00 a 20:00 hrs

Bazar Pymes and the City, Condell 1328, Barrio Italia | 12:30 a 19:00 hrs

Consistorial 5791, Peñalolen | 13:00 a 15:00 hrs

Feria Infantil y Juvenil de Ñuñoa | Desde las 16:00 horas

Región de O’Higgins

Primera Compañia de Bomberos de Peralillo | Desde las 15:00 horas.

Región de Valparaíso

Mall Paseo Quilpué, 4° piso, en el Patio de Comidas | 13:00 a 15:00 hrs

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