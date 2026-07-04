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Gran Premio del Reino Unido de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la carrera en vivo, online y en TV

La novena ronda de la máxima categoría aterriza en el circuito de Silverstone. Kimi Antonelli venció en la Sprint y además, arrancará desde la Pole Position. Leclerc y Hamilton partirán en la segunda y tercera posición, respectivamente.

Nicolás Lara Córdova

Gran Premio del Reino Unido de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la carrera en vivo, online y en TV

Gran Premio del Reino Unido de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la carrera en vivo, online y en TV / Clive Mason

Este domingo 5 de julio, la Fórmula 1 aterriza en el Reino Unido para disputar el noveno Gran Premio de la temporada 2026.

En la antesala de la carrera principal, Kimi Antonelli se impuso en la sprint luego de arrebatarle el triunfo a Lewis Hamilton, que había partido desde la pole position.

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Además, el joven piloto italiano, líder del Campeonato Mundial de Pilotos, se quedó con la pole position para la carrera de este domingo. Por detrás finalizaron Charles Leclerc, en el segundo lugar, y Lewis Hamilton, en el tercero.

Por su parte, George Russell, quien pelea por el título junto a su compañero de Mercedes, largará desde la cuarta posición de la parrilla.

GP del Reino Unido: cuándo y cómo puedo ver la carrera

La novena carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se disputará este domingo 5 de julio en el mítico circuito de Silverstone, en el Reino Unido.

La competencia está programada para comenzar a las 10:00 horas de Chile y podrá verse en vivo, en exclusiva, a través de la plataforma de streaming Disney+.

Además podrás seguir la carrera en F1TV, la plataforma de streaming de pago creada por la Fórmula 1.

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