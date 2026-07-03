Paraguay - Francia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

La acción del Mundial 2026 no se detiene y este fin de semana arranca la etapa de los octavos de final, donde una de las grandes sorpresas es la selección de Paraguay.

El cuadro sudamericano dio el gran batacazo en la primera ronda de los “mata-mata” luego de eliminar en los penales a Alemania, en un acto resistencia épico durante 120 minutos ante los europeos.

Eso sí, ahora tendrán que luchar por otra utopía, ya que deberán enfrentar a la principal candidata del presente Mundial: Francia, que viene de pasarle por arriba a Suecia en los dieciseisavos con un contundente 3-0.

Quien resulte vencedor de este duelo, se verá las caras en cuartos de final al ganador de la llave entre Canadá y Marruecos, otras de las dos grandes revelaciones en lo que va de competencia.

¿Cuándo y a qué hora juega Paraguay vs. Francia en el Mundial 2026?

El encuentro se disputará este sábado 4 de julio a las 17:00 horas de Chile, y la acción se llevará a cabo en el estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Paraguay y Francia?

El compromiso será transmitido en televisión abierta en Chile a través de las pantallas de Chilevisión. También se podrá ver por DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: DGO, Paramount + y DAZN.