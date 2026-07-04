Asumió como DT en pleno Mundial, dirigió dos partidos y ahora dice adiós: “Mi aventura llegó a su fin”

Hervé Renard anunció este sábado que dejará su cargo como entrenador de Túnez tras la eliminación de ‌la selección africana en la fase de grupos del Mundial 2026.

El técnico francés anunció su decisión con un mensaje publicado en sus redes sociales, a solo dos semanas de haber asumido el cargo tras la salida de Sabri Lamouchi en plena Copa del Mundo.

“Antes de partir, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a la selección tunecina por haberme permitido participar en la Copa Mundial de 2026. Fue un honor vestir los colores de Túnez y vivir esta experiencia inolvidable”, escribió Renard a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“Estoy convencido de que seguirá creciendo, emocionando a toda una nación y escribiendo hermosos capítulos en su historia. Gracias a todos los que me han apoyado durante esta aventura. Mi aventura ha llegado a su fin", agregó el DT.

El anuncio sorprende, ya que distintos medios aseguraban que la continuidad del entrenador seguía sobre la mesa. Renard asumió la banca de Túnez en pleno Mundial tras la destitución de Sabri Lamouchi luego del primer partido del torneo. El francés llegó con la misión de cambiar el rumbo del equipo, pero no consiguió revertir la situación.

Con su salida, Renard se convirtió en el noveno técnico en abandonar su cargo tras el Mundial. Antes, habían dejado sus puestos Julian Nagelsmann en Alemania, Sebastián Beccacece en Ecuador, Marcelo Bielsa en Uruguay, Ronald Koeman en Países Bajos, Hong Myung-Bo en Corea del Sur, Steve Clarke en Escocia, Miroslav Koubek en República Checa y el propio Lamouchi en Túnez.