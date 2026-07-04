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AUDIO. PPD elige a Raúl Soto como presidente: este fue su primer mensaje contra el gobierno de Kast

El nuevo timonel del Partido por la Democracia marcó de inmediato su posición frente al gobierno.

Javiera Rivera

Francisco Gutiérrez

Raúl Soto asume como presidente del PPD

Raúl Soto asume como presidente del PPD

01:26

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Este sábado, el Partido por la Democracia (PPD) oficializó el cambio de mando de su directiva nacional y confirmó al diputado Raúl Soto como nuevo presidente de la colectividad.

En su primer discurso al frente del partido, el parlamentario llamó a fortalecer la unidad de la centroizquierda y lanzó críticas al gobierno del presidente José Antonio Kast.

Raúl Soto asumió el liderazgo del PPD tras las elecciones internas realizadas el pasado 30 de mayo, en las que encabezó la única lista en competencia, denominada “Juntos al Futuro”.

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Durante su intervención, sostuvo que el partido debe dejar atrás la “lógica de la sobrevivencia” y recuperar un rol protagónico dentro del progresismo.

Además, afirmó que el nuevo escenario político obliga al PPD a ejercer una oposición “con responsabilidad”, aunque sin renunciar a la fiscalización del Ejecutivo.

En ese contexto, el nuevo timonel aseguró que el gobierno de Kast “ha demostrado en reiteradas ocasiones un desprecio por muchos de los logros de la democracia chilena en el último tiempo”.

Por lo anterior, llamó a enfrentar ese proyecto político con “firmeza democrática”, descartando, eso sí, una oposición basada en el conflicto permanente.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre las fuerzas de centroizquierda, destacando la importancia de avanzar en una oposición amplia frente al actual gobierno.

Finalmente, Raúl Soto planteó que entre las principales prioridades del sector deben estar el crecimiento económico, la seguridad pública y la recuperación del vínculo con los ciudadanos.

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