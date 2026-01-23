Joven promesa chilena que estuvo a detalles de llegar a Colo Colo hizo su debut en Brasil: “Viviendo el sueño”

Uno de los talentos que el fútbol chileno tiene en Brasil es Tomás Roco, jugador formado en Cobreloa y que en 2025 se sumó a las divisiones inferiores del Fortaleza.

Tras pasar toda la temporada anterior en el equipo Sub 20, este 2026 el club tomó la decisión de subirlo al plantel profesional, donde este jueves recién pasado hizo su debut.

El atacante de 19 años, que estuvo a mínimos detalles de jugar en Colo Colo, fue titular y disputó 69 minutos ante Horizonte por el Campeonato Cearense. Benjamín Kuscevic también fue desde el arranque y jugó todo el encuentro.

“Viviendo el sueño. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de debutar con esta camiseta tan linda y, aún más, con una victoria. Felicitaciones a todo el equipo y gracias por darme esa confianza en todo momento. Avanzamos a la siguiente fase pensando en nuestro objetivo. Pra cima, Leão”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram sobre su estreno.

Con el Fortaleza ahora en la Segunda División de Brasil, Tomás Roco podría tener una gran oportunidad de consolidarse en el primer equipo, especialmente en un fútbol donde se disputan muchos partidos al año y de manera muy competitiva.