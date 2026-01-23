;

Joven promesa chilena que estuvo a detalles de llegar a Colo Colo hizo su debut en Brasil: “Viviendo el sueño”

Tomás Roco se estrenó en el primer equipo de Fortaleza en el Campeonato Cearense.

Javier Catalán

Foto: @rockito31._

Foto: @rockito31._

Uno de los talentos que el fútbol chileno tiene en Brasil es Tomás Roco, jugador formado en Cobreloa y que en 2025 se sumó a las divisiones inferiores del Fortaleza.

Tras pasar toda la temporada anterior en el equipo Sub 20, este 2026 el club tomó la decisión de subirlo al plantel profesional, donde este jueves recién pasado hizo su debut.

El atacante de 19 años, que estuvo a mínimos detalles de jugar en Colo Colo, fue titular y disputó 69 minutos ante Horizonte por el Campeonato Cearense. Benjamín Kuscevic también fue desde el arranque y jugó todo el encuentro.

Revisa también:

ADN

Viviendo el sueño. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de debutar con esta camiseta tan linda y, aún más, con una victoria. Felicitaciones a todo el equipo y gracias por darme esa confianza en todo momento. Avanzamos a la siguiente fase pensando en nuestro objetivo. Pra cima, Leão”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram sobre su estreno.

Con el Fortaleza ahora en la Segunda División de Brasil, Tomás Roco podría tener una gran oportunidad de consolidarse en el primer equipo, especialmente en un fútbol donde se disputan muchos partidos al año y de manera muy competitiva.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad