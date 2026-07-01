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Tabla de goleadores históricos de los Mundiales: Messi y Mbappé pelean palmo a palmo el cetro

Revisa cómo va el recuento de los máximos artilleros en la historia de la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Tabla de goleadores históricos de los Mundiales: Messi y Mbappé pelean palmo a palmo el cetro

Tabla de goleadores históricos de los Mundiales: Messi y Mbappé pelean palmo a palmo el cetro / Agencia Getty

El Mundial 2026 se ha planteado desde ya como historico, no solo por la probable última presencia de figuras de las últimas décadas en el fútbol, sino por la proyección en un ámbito: los goles.

Todo considerando que, con sus notables desempeños en lo que va de la cita planetaria, Lionel Messi y Kylian Mbappé superaron ya al alemán Miroslav Klose en el ítem de máximo anotador histórico de las Copas del Mundo.

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Los 16 tantos del teutón palidecen ante lo hecho por el argentino y el francés, quienes ya completan 19 y 18 festejos en citas planetarias.

Lionel Messi anotó ya seis goles en tres partidos, pudiendo ampliar su foja este viernes, cuando Argentina enfrente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

En tanto, Kylian Mbappé alcanzó seis tantos en cuatro duelos, sumando con su doblete ante Suecia 10 goles en partidos de eliminación directa jugando Mundiales, pudiendo sumar más aún.

La tabla histórica de goleadores de los Mundiales

  1. Lionel Messi - Argentina | 19 goles en 29 partidos
  2. Kylian Mbappé - Francia | 18 goles en 16 partidos
  3. Miroslav Klose - Alemania | 16 goles en 24 partidos
  4. Ronaldo - Brasil | 15 goles en 19 partidos
  5. Gerd Müller - Alemania | 14 goles en 13 partidos
  6. Just Fontaine - Francia | 13 goles en 6 partidos
  7. Pelé - Brasil | 12 goles en 14 partidos
  8. Jürgen Klinsmann - Alemania | 11 goles en 17 partidos
  9. Sandor Kocsis - Hungría | 11 goles en 5 partidos
  10. Cristiano Ronaldo - Portugal | 10 goles en 25 partidos
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Gráfica de Christophe THALABOT y Luca MATTEUCCI / AFP via Getty Images / CHRISTOPHE THALABOT,LUCA MATTEUC

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