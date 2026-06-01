Raúl Soto asume la presidencia del PPD tras elecciones internas y apunta a “reconstruir la centroizquierda”

Durante este domingo, el Partido por la Democracia (PPD) oficializó los resultados de sus elecciones internas, proceso que definió al diputado Raúl Soto como nuevo presidente de la colectividad y renovó la estructura nacional, regional y comunal del partido.

La jornada permitió además elegir a los consejeros nacionales y regionales de la tienda fundada en 1987, en una instancia que desde la directiva calificaron como parte de una nueva etapa de reorganización y proyección política del partido.

Soto encabezó la única lista inscrita para asumir la conducción del PPD, acompañado por Sebastián Vergara como secretario general y Katherine Araya como tesorera, fórmula que fue ratificada por la militancia durante los comicios.

Tras conocerse el resultado, el parlamentario afirmó que la colectividad tiene un papel relevante dentro del escenario político y que buscará impulsar una nueva etapa para el partido.

“Tengo la convicción de que el PPD tiene un rol muy importante que cumplir en Chile, y que debe ser un actor protagónico en la reconstrucción de la centroizquierda y en la recuperación de la confianza en el progresismo”, señaló.

En esa línea, agregó que “comienza una nueva etapa para el PPD, llena de esperanza y desafíos”, junto con remarcar que el objetivo será proyectar al partido “hacia el futuro”, fortaleciendo una propuesta política que, según indicó, sea “moderna, cercana, digital y defensora de la democracia del Siglo XXI”.

Además, Soto sostuvo que entre sus prioridades estará reposicionar al PPD dentro de la centroizquierda chilena y fortalecer su vínculo con nuevos electores.

“Buscaremos que el PPD recupere su protagonismo, que se conecte con las nuevas generaciones y que vuelva a ofrecer un proyecto de país a las grandes mayorías. Ese es el camino que vamos a construir juntos”, cerró.