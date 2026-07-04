Francia sobrevive a las mañas y el repliegue defensivo de Paraguay para seguir con vida en el Mundial 2026 / CHARLY TRIBALLEAU

Este domingo, Paraguay batalló en su estilo, pero finalmente quedó fuera en los octavos de final ante el favorito Francia, que con lo justo logró meterse en la siguiente ronda del Mundial 2026.

Como era más que esperable, los galos dominaron el balón desde el primer minuto ante un cuadro guaraní replegado y apuntando a desgastar a los europeos, considerando también el calor en Filadelfia.

“Les Bleus” derechamente no fueron capaces durante gran parte del cotejo de romper la zaga albirroja, debiendo limitarse a intentar con remates desde fuera del área.

Paraguay se las arregló para desacomodar a los atacantes franceses, incluyendo los tradicionales trucos sudamericanos en pierna fuerte y choques que en parte exasperaron a Kylian Mbappé.

El segundo lapso tuvo la misma tónica, con el subcampeón mundial manteniendo el manejo de la pelota, pero sin poder profundizar, aunque igualmente se las arreglaron para generar algo de daño.

FRANCIA BUSCÓ DORMIR A PARAGUAY 🇫🇷



Saque largo de Maignan y corrida de Mbappé, quien la había bajado con el brazo.



Luego, corner rápido y chance clara de Dembélé. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/db8N8Gh8y8 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Sin embargo, la táctica de Paraguay de resistir no le iba a dar réditos por segundo choque seguido y Desiré Doué, quien fue el primer cambio de Deschamps, le dio rédito tras internarse al área rival, provocando el penal por falta de Diego Gómez.

Kylian Mbappé tomó la responsabilidad y, desde los 12 pasos, rompió el empate para el 1-0 a los 70 minutos, anotando su séptimo gol en el Mundial 2026.

¡PENAL Y GOL PARA FRANCIA!



Tras una falta de Diego Gómez en el área, Les Bleus se beneficiaron con un penal que Kylian Mbappé cambió por gol con categoría en el duelo ante Orlando Gill, para el 1-0 ante Paraguay. pic.twitter.com/nb770pcJyD — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Paraguay se vio obligado a salir, aunque tampoco lo hizo con demasiada profundidad: recién tuvo una chance clara al minuto 89 tras un disparo de Mauricio.

De hecho, Orlando Gill fue clave para mantener la diferencia mínima al contener tres disparos claros de Mbappé en los últimos 10 minutos del compromiso.

Así las cosas, Francia pudo igualmente abrochar el 1-0 con el que avanza a los cuartos de final del Mundial 2026, donde ahora se medirán ante Marruecos, al que derrotó en la semifinal en Qatar 2022.