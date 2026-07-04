Ministra de Desarrollo Social realiza su primera cuenta pública: su ambicioso plan para proteger a la infancia

En una ceremonia realizada en Puerto Williams, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, presentó la primera Cuenta Pública de esa cartera, instancia en la que expuso los principales avances de su gestión y dio a conocer el legado que busca dejar el Gobierno de José Antonio Kast.

Durante la actividad, la ministra Wulf presentó cuatro iniciativas: el Plan de Protección de la Infancia, Chile Renace, el Plan Generación Dorada y el Plan Chile para Todos.

Respecto del primero, la secretaria de Estado explicó que esta iniciativa contiene acciones orientadas a la prevención, promoción y protección de los niños y niñas del país.

“La infancia vulnerable constituye una de las crisis más importantes de nuestro tiempo, lo que conlleva como primera acción sacar a los más pequeños de las residencias, porque ningún niño, y menos uno de pocos meses, debería crecer lejos del cuidado y el cariño de una familia”, comentó.

Además, durante su visita a Puerto Williams, la ministra dio a conocer una campaña de difusión que busca visibilizar y ampliar el alcance del programa Familias de Acogida, en conjunto con Aguas Nuevas. La iniciativa permitirá incorporar piezas gráficas en las boletas de los servicios básicos para incentivar a más familias a integrarse al programa.

“Necesitamos muchas más familias de acogida, y esta articulación público-privada permite que el programa sea más conocido y contribuya a mejorar la calidad de vida de los niños”, indicó la ministra María Jesús Wulf.