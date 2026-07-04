Deportes Limache recurre a la UC para reforzar su plantel / Daniel Pino/UnoNoticias

Deportes Limache cerró con una preocupante tendencia la primera rueda de la Liga de Primera, torneo donde no ganan desde mediados de abril.

Por lo mismo, la ventana de traspasos invernal en el fútbol chileno asoma como una instancia clave para corregir el rumbo del “Tomate Mecánico” en la Primera División.

Ante esto, los de la región de Valparaíso han anunciado ya la incorporación del volante uruguayo-español Thiago Galetto y del mediocampista paraguayo Hugo Martínez.

A ellos se suma también otro refuerzo en pos de cumplir con la regla del minutaje sub 21, pues también acordaron la llegada a préstamo del volante Vicente Cárcamo.

El jugador de 20 años no ha podido tener mayor actividad en la UC este año, donde solo jugó seis partidos este año entre Copa de la Liga, Copa Chile y Liga de Primera. Ahora, buscará sumar mayor actividad como parte de Deportes Limache.