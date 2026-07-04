“Era un hombre que nunca...”: el emotivo tributo de Daniel Alcaíno para despedir a Fernando Kliche

Este sábado se llevó a cabo el velorio del querido y recordado actor chileno-uruguayo Fernando Kliche, quien falleció el pasado viernes a los 71 años tras luchar contra un agresivo cáncer que lo aquejaba.

Diversos rostros del espectáculo y de las artes se acercaron a despedir al actor en la Parroquia Jesús Nazareno de la comuna de Providencia, entre ellos se encontraba Daniel Alcaíno.

En conversación con Página 7, el intérprete recordó con cariño al fallecido actor, con quien coincidió en diversos proyectos televisivos y teatrales.

“Siempre fui testigo del cariño de la gente y sobre todo el cariño de él, el cariño que él entregaba. Yo creo que eso se retribuía y se ve hoy en el impacto que causa la noticia. Un hombre muy querido y una familia muy querida. Bueno, tanto Walter (su padre) como él después, dejaron una huella en las teleseries“, comentó.

Además, Alcaíno destacó que Fernando Kliche será “un galán imposible de superar”.

“En el aspecto humano, de la amistad, del compañerismo, (era) un hombre que nunca se creyó nada, nunca se le subieron los humos a la cabeza y siempre nos recordaba eso a nosotros, los más jóvenes en esa época. Y nada, siempre con un tema, muy culto, siempre muy bonachón, muy simpático”, indicó.

Finalmente, el actor y comediante, conocido por su personaje Yerko Puchento, reveló que durante una función realizada en el Teatro San Ginés se generó un emotivo tributo en honor a Fernando Kliche.

“Ayer terminamos en el San Ginés, le dedicamos la función de Boite Bijouxy, el público se paró.Nosotros le dedicamos la función y el público se paró a aplaudir. Aplaudió, yo creo, durante dos, tres minutos”, reveló.