Capital del sur de Chile activa plan contra las heladas: intervendrán 30 puntos críticos con kilos de sal

Las bajas temperaturas que afectan a la Región de Los Lagos llevaron a la Municipalidad de Puerto Montt a desplegar un plan preventivo para reducir el riesgo de accidentes provocados por el hielo en las calles.

La medida contempla la distribución de seis toneladas de sal en 30 puntos críticos de la ciudad durante los días de heladas. Y fue activada luego de que la temperatura descendiera hasta los -3,5 °C, el registro más bajo del año.

De acuerdo con el municipio, las condiciones de frío extremo se mantendrán durante todo el fin de semana, por lo que las labores preventivas continuarán hasta el domingo.

Para enfrentar este escenario, 13 cuadrillas municipales, coordinadas por el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias (GRD) junto a las delegaciones territoriales, trabajan desde la madrugada esparciendo sal.

Por su parte, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, explicó que el objetivo es disminuir la posibilidad de accidentes tanto para conductores como para peatones.

“Vamos a estar trabajando desde las madrugadas todos los días para darle tranquilidad a nuestra comunidad”, señaló.

Las labores ya se han concentrado en sectores como las avenidas Ferrocarril y Gabriela Mistral, en Alerce, además de la Ruta Chinquihue, Pacheco Altamirano, avenida Santa María, Viaducto Fourcade, Las Quemas, Pérez Rosales, Crucero, Santa Teresa y O’Higgins, entre otros.