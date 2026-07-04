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VIDEO. Por estas jugadas acusan a Argentina de recibir “ayuda” ante Cabo Verde: explota la polémica en el Mundial

Una publicación que se viralizó en redes sociales enumeró todas las acciones que habrían favorecido a la “Albiceleste” en su sufrida clasificación a los octavos de final.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / ROBERTO SCHMIDT

Argentina logró una sufrida clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, luego de imponerse por 3-2 en el alargue frente a la sorprendente selección de Cabo Verde en el duelo de dieciseisavos disputado en Miami.

El encuentro, sin embargo, no estuvo exento de polémicas. Tras el pitazo final, surgieron múltiples críticas en torno al arbitraje del canadiense Drew Fischer por algunas decisiones que habrían favorecido al equipo de Lionel Messi.

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A través de redes sociales, una publicación que se viralizó encendió la polémica al enumerar todas las jugadas que, a juicio de los usuarios, habrían favorecido a la “Albiceleste”.

La situación más controvertida la protagonizó Nicolás Tagliafico, quien se vio obligado a salir de la cancha por una hemorragia nasal y a cambiarse la camiseta manchada de sangre.

El protocolo actualizado para este Mundial establece que, tras ser atendido, un jugador debe permanecer un minuto fuera del campo antes de reingresar, salvo que haya sido víctima de una infracción. Sin embargo, el equipo arbitral no cumplió con el reglamento y esperó que el lateral recibiera atención médica antes de reanudar el juego con un tiro de esquina para Cabo Verde.

Messi, también el centro de la polémica

Otra jugada que generó controversia tuvo como protagonista a Lionel Messi. En un tiro libre a favor de Argentina cerca del área y mientras el arquero Vozinha organizaba la barrera de Cabo Verde, Messi le pidió al árbitro canadiense Drew Fischer la orden para ejecutar.

De inmediato, el astro trasandino remató con rapidez, aprovechando que el arquero estaba mal parado. Vozinha reaccionó a tiempo y, con una gran atajada, desvió la pelota al córner sobre el palo opuesto.

La secuencia fue captada por la transmisión de TV, pero la velocidad de la acción y la tensión del partido hicieron que pasara casi inadvertida en el momento.No obstante, horas después, el video comenzó a circular en redes sociales y desató una ola de reacciones.

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