Argentina logró una sufrida clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, luego de imponerse por 3-2 en el alargue frente a la sorprendente selección de Cabo Verde en el duelo de dieciseisavos disputado en Miami.

El encuentro, sin embargo, no estuvo exento de polémicas. Tras el pitazo final, surgieron múltiples críticas en torno al arbitraje del canadiense Drew Fischer por algunas decisiones que habrían favorecido al equipo de Lionel Messi.

A través de redes sociales, una publicación que se viralizó encendió la polémica al enumerar todas las jugadas que, a juicio de los usuarios, habrían favorecido a la “Albiceleste”.

La situación más controvertida la protagonizó Nicolás Tagliafico, quien se vio obligado a salir de la cancha por una hemorragia nasal y a cambiarse la camiseta manchada de sangre.

El protocolo actualizado para este Mundial establece que, tras ser atendido, un jugador debe permanecer un minuto fuera del campo antes de reingresar, salvo que haya sido víctima de una infracción. Sin embargo, el equipo arbitral no cumplió con el reglamento y esperó que el lateral recibiera atención médica antes de reanudar el juego con un tiro de esquina para Cabo Verde.

SON COSITAS DIARIAS QUE NOS VAN INDICANDO POR DONDE PUEDE IR EL MUNDIAL.



- Ayudas a Portugal en varios partidos…

- Ojo a las anfitrionas que entre los Carteles de México y EE.UU que es peor aún veremos a cuantos más atracan…

-Argentina que lleva años jugando con las reglas que… pic.twitter.com/uNIYaqowA5 — Tipsproinfo (@tipsproinfo) July 4, 2026

Messi, también el centro de la polémica

Otra jugada que generó controversia tuvo como protagonista a Lionel Messi. En un tiro libre a favor de Argentina cerca del área y mientras el arquero Vozinha organizaba la barrera de Cabo Verde, Messi le pidió al árbitro canadiense Drew Fischer la orden para ejecutar.

De inmediato, el astro trasandino remató con rapidez, aprovechando que el arquero estaba mal parado. Vozinha reaccionó a tiempo y, con una gran atajada, desvió la pelota al córner sobre el palo opuesto.

La secuencia fue captada por la transmisión de TV, pero la velocidad de la acción y la tensión del partido hicieron que pasara casi inadvertida en el momento.No obstante, horas después, el video comenzó a circular en redes sociales y desató una ola de reacciones.

🚨 LIONEL MESSI CONTROLA AL ARBITRO



En el momento en que Vozinha está haciendo la barrera, Messi le ordena al árbitro:



“SILBA”



o pite rápido y él tira automáticamente tomando a todos por sorpresa.



❌ ¿ASI O MAS CORRUPTO LO QUIERES? pic.twitter.com/8iVueyYvrs — Arielipillo (@arielipillo) July 4, 2026