Armada emite aviso por posibles trombas marinas en la Región del Maule

Santiago

La Armada emitió un aviso meteorológico por la posibilidad de formación de trombas marinas frente a las costas de la Región del Maule, producto de las condiciones atmosféricas previstas para las próximas horas.

Desde la autoridad llamaron a extremar las precauciones, especialmente a embarcaciones menores, pescadores artesanales y quienes desarrollen actividades en el borde costero, debido al riesgo asociado a este fenómeno.

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En paralelo, continúa vigente una alerta meteorológica por intensos vientos en el norte del país, donde las ráfagas podrían alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos competentes ante la evolución de las condiciones climáticas.