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Armada emite aviso por posibles trombas marinas en la Región del Maule

La autoridad marítima advirtió sobre la probabilidad de este fenómeno frente a las costas del Maule, mientras se mantiene vigente una alerta por fuertes vientos en el norte del país.

Verónica Villalobos

Armada emite aviso por posibles trombas marinas en la Región del Maule

Santiago

La Armada emitió un aviso meteorológico por la posibilidad de formación de trombas marinas frente a las costas de la Región del Maule, producto de las condiciones atmosféricas previstas para las próximas horas.

Desde la autoridad llamaron a extremar las precauciones, especialmente a embarcaciones menores, pescadores artesanales y quienes desarrollen actividades en el borde costero, debido al riesgo asociado a este fenómeno.

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En paralelo, continúa vigente una alerta meteorológica por intensos vientos en el norte del país, donde las ráfagas podrían alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos competentes ante la evolución de las condiciones climáticas.

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