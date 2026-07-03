Este sábado, el Mundial 2026 continuará su desarrollo en etapas decisivas, comenzando la disputa de los octavos de final.

Quien será el encargado de arrancar los juegos de esta fase será uno de los anfitriones, Canadá, que viene de eliminar a Sudáfrica.

El cuadro norteamericano, eso sí, no aparece como favorito considerando que jugará ante Marruecos, que viene de eliminar a Países Bajos.

¿Cuándo y a qué hora juega Canadá vs. Marruecos en el Mundial 2026?

Este encuentro se disputará el sábado 4 de julio a las 13:00 horas de Chile. El compromiso se jugará en el NRG Stadium, en Houston, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Canadá vs. Marruecos?

Este crucial duelo se podrá seguir por ADN Deportes y ADN.CL, mientras que por TV será transmitido en solo en televisión por cable a través de la señal de DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: DGO, y Paramount +, Amazon Prime Video y DAZN.

Sábado 4 de julio

EN VIVO | Canadá 0-1 Marruecos | Houston

Goles: 0-1; 49′ Azzedine Ounahi (MAR)