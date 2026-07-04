Argentina sufrió para vencer a Cabo Verde y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. El campeón del mundo estuvo dos veces al frente en el marcador, pero el cuadro africano le igualó la cuenta en ambas ocasiones y estuvo muy cerca de forzar los penales.

En una definición cargada de intensidad y emociones, el cierre del partido dejó una imagen llamativa: los jugadores caboverdianos esperaron a Lionel Messi en la zona mixta del Hard Rock Stadium de Miami para solicitarle fotografías y quedarse con su camiseta.

El capitán argentino accedió sin problemas y posó para varias fotografías con los jugadores rivales. Incluso, aprovechó la instancia para bromear y dejó una frase que se viralizó rápidamente en redes sociales.

“Me pidieron la camiseta, todo, adentro de la cancha me cagan a patadas, pero después...”, lanzó entre risas ante una consulta de TyC Sports.

“No, no, siempre bien”, aclaró de inmediato Messi, matizando sus palabras y rematando con una sonrisa.