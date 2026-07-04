El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, protagonizó un llamativo momento tras la sufrida clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026, luego de imponerse por 3-2 en el alargue frente a la sorprendente selección de Cabo Verde.

Una vez finalizado el partido en Miami, el timonel del ente rector del fútbol mundial fue entrevistado por la señal argentina de DSports y lanzó una frase que se viralizó rápidamente en redes sociales.

“Un abrazo a toda la Argentina y felicidades, porque el corazón esta noche…“, declaró Infantino, reconociendo que el ajustado triunfo del equipo de Lionel Messi y compañía lo hizo pasar más de un susto.

Sin embargo, al darse cuenta de lo que había dicho, rectificó de inmediato y remarcó que mantuvo una postura neutral durante el partido. “También los neutrales que estábamos con los dos, bueno… Espectacular”, concluyó.

La secuencia no pasó inadvertida y desató una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios acusaron a Infantino de evidenciar su preferencia por Argentina y Messi.

🚨 INFANTINO SUFRIÓ POR ARGENTINA HOY:



Gianni Infantino, el Presidente de la FIFA, confirma que esta noche sufrió con Argentina, pero se da cuenta de lo que dice y arregla con que es neutral 🫥 pic.twitter.com/9l7ZCp9GER — Arielipillo (@arielipillo) July 4, 2026