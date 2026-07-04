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VIDEO. Infantino deja escapar que sufrió por Argentina y se corrige en plena entrevista: la escena ya es viral

El presidente de la FIFA protagonizó un llamativo momento tras la sufrida clasificación de la “Albiceleste” ante Cabo Verde en el Mundial 2026.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

@DSports

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, protagonizó un llamativo momento tras la sufrida clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026, luego de imponerse por 3-2 en el alargue frente a la sorprendente selección de Cabo Verde.

Una vez finalizado el partido en Miami, el timonel del ente rector del fútbol mundial fue entrevistado por la señal argentina de DSports y lanzó una frase que se viralizó rápidamente en redes sociales.

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“Un abrazo a toda la Argentina y felicidades, porque el corazón esta noche…“, declaró Infantino, reconociendo que el ajustado triunfo del equipo de Lionel Messi y compañía lo hizo pasar más de un susto.

Sin embargo, al darse cuenta de lo que había dicho, rectificó de inmediato y remarcó que mantuvo una postura neutral durante el partido. “También los neutrales que estábamos con los dos, bueno… Espectacular”, concluyó.

La secuencia no pasó inadvertida y desató una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios acusaron a Infantino de evidenciar su preferencia por Argentina y Messi.

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