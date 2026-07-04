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VIDEO. F-16 y Gripen vuelan por el desierto de Atacama: así fue el despliegue aéreo de Salitre 2026 por fuerzas aéreas de seis países

El entrenamiento multinacional busca fortalecer la cooperación entre fuerzas aéreas de América.

Nelson Quiroz

Diana Copa

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En el marco del Ejercicio Multidominio Salitre 2026, las fuerzas aéreas de seis países protagonizaron un vuelo de formación sobre el desierto de Atacama, como parte de la primera jornada de la fase LIVEX, en la que se desarrollan Operaciones Aéreas Combinadas (COMAO).

La actividad fue liderada por la Fuerza Aérea de Chile y reunió a aeronaves de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y Paraguay.

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El operativo incluyó aviones de combate F-16D Block 50, F-16 MLU y F-5E de Chile; F-16D Block 40 de Estados Unidos; F-39E Gripen de Brasil; IA-63 Pampa III de Argentina; además de aeronaves A-29B Super Tucano de Chile, Colombia y Paraguay. El ejercicio permitió demostrar el nivel de coordinación e interoperabilidad alcanzado por las tripulaciones durante las distintas etapas del entrenamiento conjunto.

Salitre 2026 se desarrolla en la Región de Antofagasta entre el 27 de junio y el 12 de julio, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional entre fuerzas aéreas aliadas y mejorar las capacidades operativas para enfrentar escenarios de seguridad, defensa y asistencia humanitaria en operaciones multinacionales.

En el marco del ejercicio, además, se espera que el próximo miércoles el Presidente José Antonio Kast asista a una de las jornadas de entrenamiento para presenciar en terreno las maniobras desarrolladas por las delegaciones participantes.

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