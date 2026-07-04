Cabo Verde se despide de pie ante Argentina y emociona al mundo con su mensaje: “Somos un país pobre, pero...”

Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Argentina en el Mundial 2026. La selección africana obligó a los campeones del mundo a jugar el tiempo extra en los dieciseisavos de final, aunque finalmente cayó por 3-2 y se despidió del torneo en Norteamérica.

Fue una despedida digna para los "Tiburones Azules", que en su debut mundialista no perdieron ningún partido en los 90 minutos y pusieron en aprietos al equipo liderado por Lionel Messi, ganándose el reconocimiento del mundo del fútbol.

Tras la eliminación, el técnico Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, destacó con orgullo lo realizado por Cabo Verde y valoró el rendimiento de sus dirigidos. “Se trata de estar orgullosos del equipo y del grupo de trabajo. Creo que le hemos dado honor a nuestro país. Jugamos contra los campeones del mundo, empatamos dos veces y fuimos al tiempo extra", declaró en conferencia.

“Perdimos el partido por una jugada de pelota parada, pero sobre todo estamos orgullosos de los jugadores. Nuestro país ha demostrado dignidad en este Mundial. Hemos demostrado nuestro carácter y nuestra identidad", agregó el DT.

La emotiva despedida de Vozinha

Por otro lado, Vozinha aprovechó su rol como arquero y capitán de Cabo Verde para entregar un emocionante testimonio tras su eliminación del Mundial: “Somos un país muy pequeño, pobre, con pocas condiciones, pero también somos un pueblo resiliente”.

“Nuestros padres y abuelos luchan día a día para educarnos y darnos un plato de comida. Incluso en medio de las dificultades logramos llegar a grandes clubes y disputar estos campeonatos", agregó el portero en conversación con CazéTV.

En esa línea, el guardameta de 40 años agregó: “Espero que los más jóvenes nos vean como referencia y que nunca desistan. Quiero que las personas hagan lo mejor por Cabo Verde, que inviertan y creen mejores condiciones para los más chicos".

“Hoy Cabo Verde luchó con Argentina de igual a igual. No fue Vozinha contra Messi, fue Cabo Verde contra Argentina. Nuestro equipo hizo todo para ganar, no lo conseguimos y estamos tristes, pero debemos estar orgullosos de nuestro recorrido", cerró.