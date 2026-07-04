;

Nuevo capítulo en el caso Los Piratas de Aragua: formalizan a Dayonis Orozco tras su extradición

El imputado enfrenta cargos por asociación criminal mientras continúa la investigación por diversos delitos atribuidos a la organización.

Nelson Quiroz

Isidora Henríquez

Nuevo capítulo en el caso Los Piratas de Aragua: formalizan a Dayonis Orozco tras su extradición

Nuevo capítulo en el caso Los Piratas de Aragua: formalizan a Dayonis Orozco tras su extradición

05:03

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un nuevo capítulo sumó este viernes la investigación por los delitos atribuidos a la organización criminal Los Piratas de Aragua, luego de que Dayonis Orozco, recientemente extraditado desde Colombia, compareciera ante el Centro de Justicia para ser formalizado por el delito de asociación criminal.

La audiencia se desarrolla en paralelo a otra causa por receptación de vehículo motorizado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

ADN

Captura de pantalla

Según explicó la Fiscalía, Orozco es considerado un integrante de alto rango de la estructura vinculada al Tren de Aragua, con un rol de coordinación y emisión de órdenes dentro de la organización.

Revisa también

ADN

Sin embargo, el fiscal Alex Cortés precisó que, por ahora, no existen antecedentes suficientes para formalizarlo por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, aunque sí forma parte de la agrupación criminal investigada por esos hechos y otros delitos ocurridos entre abril de 2023 y junio de 2024.

La postura difiere de la sostenida por la abogada de la familia de Ronald Ojeda, Alejandra Valdivieso, quien aseguró que el imputado tuvo una participación directa en la organización que ejecutó el secuestro y posterior asesinato del exmilitar venezolano. No obstante, esa eventual responsabilidad aún no forma parte de la formalización que se desarrolla durante esta jornada.

Orozco ya había sido puesto en prisión preventiva tras ser formalizado por el homicidio del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, causa por la que arriesga presidio perpetuo.

En esta nueva audiencia, en tanto, enfrenta cargos por asociación criminal, delito que podría significarle una pena de hasta cinco años de cárcel. Debido a la complejidad de la investigación, se estima que la audiencia podría extenderse durante los próximos días.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad