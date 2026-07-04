Nuevo capítulo en el caso Los Piratas de Aragua: formalizan a Dayonis Orozco tras su extradición

Un nuevo capítulo sumó este viernes la investigación por los delitos atribuidos a la organización criminal Los Piratas de Aragua, luego de que Dayonis Orozco, recientemente extraditado desde Colombia, compareciera ante el Centro de Justicia para ser formalizado por el delito de asociación criminal.

La audiencia se desarrolla en paralelo a otra causa por receptación de vehículo motorizado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Captura de pantalla Ampliar

Según explicó la Fiscalía, Orozco es considerado un integrante de alto rango de la estructura vinculada al Tren de Aragua, con un rol de coordinación y emisión de órdenes dentro de la organización.

Sin embargo, el fiscal Alex Cortés precisó que, por ahora, no existen antecedentes suficientes para formalizarlo por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, aunque sí forma parte de la agrupación criminal investigada por esos hechos y otros delitos ocurridos entre abril de 2023 y junio de 2024.

La postura difiere de la sostenida por la abogada de la familia de Ronald Ojeda, Alejandra Valdivieso, quien aseguró que el imputado tuvo una participación directa en la organización que ejecutó el secuestro y posterior asesinato del exmilitar venezolano. No obstante, esa eventual responsabilidad aún no forma parte de la formalización que se desarrolla durante esta jornada.

Orozco ya había sido puesto en prisión preventiva tras ser formalizado por el homicidio del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, causa por la que arriesga presidio perpetuo.

En esta nueva audiencia, en tanto, enfrenta cargos por asociación criminal, delito que podría significarle una pena de hasta cinco años de cárcel. Debido a la complejidad de la investigación, se estima que la audiencia podría extenderse durante los próximos días.