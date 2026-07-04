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Nuevo giro en caso de Miguel Ángel Calisto: inhabilitación de jueces retrasa solicitud de desafuero

La Fiscalía deberá esperar la designación de un nuevo tribunal para avanzar en la causa por presunto fraude al fisco.

Nelson Quiroz

FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

El proceso para solicitar un nuevo desafuero del senador Miguel Ángel Calisto sufrió un retraso luego de que los cuatro ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique decidieran inhabilitarse para conocer la causa, al considerar que ya emitieron un pronunciamiento sobre los mismos hechos durante el antejuicio realizado en 2025.

De acuerdo a Emol, los magistrados Pedro Castro, Natalia Rencoret, Luis Aedo y José Mora invocaron una causal de implicancia establecida en el Código Orgánico de Tribunales, argumentando que ya manifestaron opinión sobre el caso al resolver el desafuero de Calisto cuando este aún ejercía como diputado.

La decisión obliga ahora a designar un nuevo tribunal para revisar la solicitud presentada por el Ministerio Público.

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Miguel Ángel Calisto / Oscar Guerra

La Fiscalía busca un nuevo desafuero para poder avanzar en la acusación por un presunto fraude al fisco reiterado, causa en la que solicita una pena de 12 años de prisión.

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La petición se produjo luego de que el parlamentario fuera electo senador antes de que la Corte Suprema confirmara el desafuero aprobado el año pasado, generando un debate sobre si esa resolución seguía vigente para su nuevo cargo.

Mientras el Ministerio Público sostiene que debió quedar inhabilitado, el Senado ha mantenido una interpretación distinta y Calisto continúa ejerciendo sus funciones.

El caso se conoce en medio de otra investigación que enfrenta el legislador, relacionada con el destino de una donación superior a US$20 mil proveniente de representantes de Taiwán y destinada a un proyecto social en la Región de Aysén.

Tanto Calisto como su defensa han asegurado que los recursos fueron utilizados para la compra de calefactores entregados a organizaciones sociales y que la rendición fue validada por la embajada correspondiente.

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