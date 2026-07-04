;

Preocupación en plena carretera: bus que viajaba de Arica a Santiago volcó en la Ruta 5 Norte con 42 pasajeros a bordo

El accidente ocurrió en las cercanías de Pozo Almonte. Tres personas resultaron con lesiones leves y no se reportaron fallecidos.

Nelson Quiroz

Nayadet Oyarzún

Bus que viajaba de Arica a Santiago volcó en la Ruta 5 Norte con 42 pasajeros a bordo

Bus que viajaba de Arica a Santiago volcó en la Ruta 5 Norte con 42 pasajeros a bordo

01:17

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un bus interurbano que viajaba desde Arica con destino a Santiago volcó la madrugada de este sábado en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 1.717, en las cercanías de la comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 horas y movilizó a equipos de Bomberos, SAMU y Carabineros. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la máquina transportaba a 42 pasajeros y, pese a la gravedad del accidente, no se registraron personas fallecidas.

Revisa también

ADN

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó inicialmente de cinco personas lesionadas. Sin embargo, Carabineros de Tarapacá precisó posteriormente que tres pasajeros fueron trasladados al CESFAM de Pozo Almonte con lesiones de carácter leve, mientras el resto de los ocupantes fue atendido en el lugar.

En esa línea, se indicó que el bus había iniciado su recorrido en Arica cerca de las 23:30 horas del viernes y, por causas que aún se investigan, terminó volcado a un costado de la carretera.

Las diligencias para determinar el origen del accidente continúan a cargo de las autoridades. En tanto, la Ruta 5 Norte ya fue completamente habilitada en ambos sentidos, luego de las labores de emergencia desarrolladas durante la madrugada.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad