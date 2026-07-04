Preocupación en plena carretera: bus que viajaba de Arica a Santiago volcó en la Ruta 5 Norte con 42 pasajeros a bordo

Bus que viajaba de Arica a Santiago volcó en la Ruta 5 Norte con 42 pasajeros a bordo

Un bus interurbano que viajaba desde Arica con destino a Santiago volcó la madrugada de este sábado en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 1.717, en las cercanías de la comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 horas y movilizó a equipos de Bomberos, SAMU y Carabineros. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la máquina transportaba a 42 pasajeros y, pese a la gravedad del accidente, no se registraron personas fallecidas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó inicialmente de cinco personas lesionadas. Sin embargo, Carabineros de Tarapacá precisó posteriormente que tres pasajeros fueron trasladados al CESFAM de Pozo Almonte con lesiones de carácter leve, mientras el resto de los ocupantes fue atendido en el lugar.

En esa línea, se indicó que el bus había iniciado su recorrido en Arica cerca de las 23:30 horas del viernes y, por causas que aún se investigan, terminó volcado a un costado de la carretera.

Las diligencias para determinar el origen del accidente continúan a cargo de las autoridades. En tanto, la Ruta 5 Norte ya fue completamente habilitada en ambos sentidos, luego de las labores de emergencia desarrolladas durante la madrugada.