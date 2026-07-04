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Denuncian presunto “maquillaje” de salmones en plantas clandestinas de Los Lagos

Un video viralizado en redes sociales muestra a trabajadores alterando la apariencia de filetes de salmón, mientras el gremio salmonero y la autoridad sanitaria advierten sobre los riesgos para la salud de consumir productos provenientes del comercio ilegal.

Verónica Villalobos

Denuncian presunto “maquillaje” de salmones en plantas clandestinas de Los Lagos

Santiago

Un video de 17 segundos difundido en redes sociales generó preocupación luego de mostrar a un grupo de trabajadores aplicando pintura con brochas sobre filetes de salmón y utilizando un secador de pelo para retirar el exceso de humedad, con el aparente objetivo de mejorar la apariencia del producto.

De acuerdo con información de Soy Puerto Montt, los hechos habrían ocurrido en plantas clandestinas ubicadas entre Puerto Montt y Calbuco, en la Región de Los Lagos.

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Desde SalmonChile, su gerente general, Tomás Monge, sostuvo que este tipo de situaciones estaría relacionado con el robo de salmones, un delito que, aseguró, continúa afectando a la industria. Asimismo, llamó a los consumidores a comprar únicamente en el comercio establecido y a verificar que los productos cuenten con su embalaje y etiquetado correspondiente.

En la misma línea, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, calificó el presunto “maquillaje” de salmones como “extremadamente grave” y afirmó que el caso evidencia los riesgos asociados a la comercialización ilegal de estos productos.

La seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, reiteró la importancia de adquirir salmón y otros productos del mar solo en establecimientos autorizados, que garanticen la trazabilidad y el mantenimiento de la cadena de frío. Además, recomendó revisar el estado del alimento antes de consumirlo y evitar aquellos que presenten olor agrio, a amoníaco o metálico, una textura viscosa o un color grisáceo y opaco.

“El consumo de salmones en mal estado puede presentar fiebre, vómito, diarrea intensa o dificultad para respirar, así como un rash cutáneo, síntomas que pueden afectar gravemente su salud”, advirtió la autoridad sanitaria.

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