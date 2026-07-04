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VIDEOS. Mbappé se desahoga tras vencer a Paraguay: “Sabemos jugar el fútbol sucio, hasta en ese aspecto fuimos mejores”

El goleador del Mundial 2026 fue más que vehemente al momento de abordar el triunfo contra los guaraníes.

Carlos Madariaga

Mbappé se desahoga tras vencer a Paraguay: “Sabemos jugar el fútbol sucio, hasta en ese aspecto fuimos mejores”

Mbappé se desahoga tras vencer a Paraguay: “Sabemos jugar el fútbol sucio, hasta en ese aspecto fuimos mejores” / Icon Sportswire

Kylian Mbappé fue la gran figura de Francia en el trabajado triunfo de los galos ante Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

El delantero del Real Madrid no solo fue el autor del único gol del encuentro, sino que también protagonizó permanentes cruces con los guaraníes.

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Con su manejo del español, el galo se puteó de lo lindo con sus rivales durante todo el compromiso.

Todo terminó por reflejarse en el final del compromiso, cuando Mbappé le negó el saludo al portero Orlando Gill, quien no se tomó bien la situación y propició un conato final que no pasó a mayores.

Más allá de lo anterior, el autor ya de siete goles en el Mundial 2026 se mostró tranquilo por el nivel de Francia en el partido. “Sabíamos que iba a ser un partido así, pero pienso que hoy fue muy bueno el partido que hicimos y la manera en que lo jugamos”, destacó en su declaración a ras de cancha.

“Demostramos que no somos solo un equipo ofensivo. Si hay que meter las manos en la mierda, las vamos a meter. No tenemos ningún problema con eso”, explicó Mbappé, fustigando el estilo de Paraguay.

“Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo ibamos a hacer jugadas lindas, pero nosotros también sabemos jugar el fútbol sucio, de lucha. Hoy lo hicimos y hasta en ese aspecto fuimos mejores que ellos”, cerró el astro francés.

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