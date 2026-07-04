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VIDEO. Coquimbo Unido amarga el regreso a las canchas de Edson Puch

El “10″ de Deportes Iquique volvió a jugar luego de casi cuatro meses.

Carlos Madariaga

Coquimbo Unido amarga el regreso a las canchas de Edson Puch

Coquimbo Unido amarga el regreso a las canchas de Edson Puch / Cristian Vivero Boornes

Una de las grandes figuras del título que hace una década logró Chile en la Copa América Centenario fue Edson Puch.

El delantero se mantiene en actividad, aunque no del todo considerando la lesión que sufrió en su tobillo en marzo.

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Puch no jugaba desde el 13 de marzo, cuando defendió la camiseta de Deportes Iquique ante Cobreloa por la Primera B.

Casi cuatro meses después, “Comando” tenía la chance de volver tras ser incluido en la citación para enfrentar a Coquimbo Unido por Copa Chile.

En el Tierra de Campeones, Edson Puch ingresó al minuto 82, cuando los “Dragones Celestes” vencían 1-0 tras el penal anotado seis minutos antes por Agustín Venezia.

Sin embargo, el campeón del fútbol chileno empató en los descuentos con el tanto de Luis Riveros, amargando el regreso a las canchas del jugador de 40 años.

Con el 1-1, Coquimbo Unido es líder del grupo A de Copa Chile, con 9 puntos, seguido de Deportes Iquique con 8 unidades. Eso sí, ninguno tiene su clasificación asegurada a la siguiente etapa de la Copa Chile, pues deben esperar el resultado mañana domingo de Deportes Limache y San Marcos de Arica.

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