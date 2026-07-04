Fuera de riesgo vital se encuentra bebé de ocho meses que fue intoxicado con cocaína en Alto Hospicio

Fuera de riesgo vital se encuentra el bebé de ocho meses que fue intoxicado con cocaína en Alto Hospicio, luego de permanecer internado en el Hospital Regional de Iquique tras ingresar con una grave crisis convulsiva.

Según informó la fiscal subrogante María Alejandra Jorquiera, el hecho ocurrió el pasado miércoles, cuando el lactante fue trasladado hasta el recinto asistencial por su padre y otro hombre, quienes posteriormente se fueron el lugar.

Una vez hospitalizado, al menor se le practicó un examen de orina que confirmó la presencia de cocaína en su organismo, lo que dio origen a una investigación encabezada por la Fiscalía junto a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI.

En el marco de las diligencias, la madre del bebé prestó declaración y aseguró desconocer cómo su hijo pudo haber estado expuesto a la droga. Además, negó haberle suministrado la sustancia.

Debido a la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Familia de Alto Hospicio una medida de protección para que el lactante y su hermano de tres años permanezcan en una residencia mientras avanza la investigación.

Actualmente, el bebé continúa hospitalizado con un estado de salud estable, mientras la PDI realiza diligencias para ubicar al padre del menor y al otro hombre que lo trasladó al hospital, con el fin de esclarecer lo ocurrido.