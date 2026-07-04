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Taylor Swift y Travis Kelce se casan en una multitudinaria ceremonia en Nueva York

La pareja celebró su matrimonio en el Madison Square Garden con una ceremonia oficiada por el actor Adam Sandler.

Verónica Villalobos

Taylor Swift y Travis Kelce se casan en una multitudinaria ceremonia en Nueva York

Santiago

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce contrajeron matrimonio este viernes en el Madison Square Garden de Nueva York, en una ceremonia que reunió a cerca de un millar de invitados y marcó uno de los eventos más comentados del año.

La boda fue oficiada por el actor Adam Sandler, cercano a la pareja. En lugar de seguir la tradición, Austin Swift, hermano de la artista, asumió el rol de “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano del deportista, fue el “mejor hombre”.

Ambos novios lucieron diseños exclusivos de la casa de moda Christian Dior, creados por Jonathan Anderson. Taylor Swift complementó su atuendo con zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier.

Tras la ceremonia, una pantalla instalada en el recinto proyectó el mensaje “JUST&T MARRIED”, mientras cientos de seguidores permanecían en las afueras para celebrar el enlace.

La recepción estaba prevista para extenderse hasta la madrugada y, como homenaje a la pareja, el Empire State Building se iluminó de color azul, en alusión a la tradición del “algo azul” que acompaña a la novia en el día de su matrimonio.

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